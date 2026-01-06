ضبط صانع محتوى بالجيزة لنشره ألفاظًا خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

18 حجم الخط



تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط أحد صناع المحتوى، لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية.



تفاصيل الضبط



عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة. وبمواجهته أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



الإجراءات القانونية



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فى إطار مواجهة المحتوى المخالف وحماية القيم العامة بالمجتمع.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

