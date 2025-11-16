18 حجم الخط

تمكنت أجهزة شرطة الإسكندرية من ضبط قائد سيارة تابع لأحد هذه التطبيقات بعد أن ورد بلاغ من موظفة مقيمة بدائرة قسم أول المنتزه تفيد بتعرضها للسب والترويع أثناء استقلالها السيارة.

ضبط سائق نقل ذكي بالإسكندرية لتعديه على راكبة بالسب والترويع، فيتو

وكشفت التحريات أن السائق مقيم بدائرة قسم الدخيلة هو مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بما نُسب إليه. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حماية المواطنين وضمان سلامتهم أثناء استخدام وسائل النقل المختلفة، والتصدي لأي تجاوزات من قِبل السائقين.

