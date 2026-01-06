مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 83 مليون جنيه في مداهمات أمنية

18 حجم الخط

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قوية لأباطرة تجارة المواد المخدرة، والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث تمكنت من ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة، فى مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بمحافظة الشرقية، والتى أسفرت أيضا عن مصرع عنصرين من العناصر الخطرة.

وزارة الداخلية ، جاء ذلك فى إطار الضربات الاستباقية التى توجهها الوزارة للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وفي إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل الواقعة

كانت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، أكدت وجود بؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الشرقية، قامت بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

الضبط ومواجهة العناصر

وعلى الفور تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع عدة قطاعات بوزارة الداخلية، وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤرة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وعندما شعر المتهمون بوجود القوات بادروا بإطلاق النار تجاهها فى محاولة للهرب، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة سبق الحكم عليهما في جنايات مخدرات وسلاح بدون ترخيص وسرقة بالإكراه بنطاق محافظة الشرقية.

كما تم ضبط باقي العناصر، وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو، هيروين) وعدد من الأسلحة النارية، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 83 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحويلهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.