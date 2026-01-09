قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

نشاط الرئيس الأسبوعي

18 حجم الخط

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

تعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

وجاء نص قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2026، كالتالي: يعين شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة - نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، ويعمل به من تاریخ 2026/1/1.

فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القــرار رقم 11 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشعريعى الثانى لمجلس النواب.

المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وفي هذا الصدد؛ استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة الخدمات التي تم إطلاقها مؤخرًا، ومن أبرزها خدمات الجيل الخامس للمحمول، والتي تُمثل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات وتعزيزًا لجودة وسرعات الشبكة في مختلف المناطق، كذلك خدمة WiFi Calling التي نجحت في تحسين جودة المكالمات، خاصة في المناطق ضعيفة أو منعدمة التغطية، بالإضافة إلى افتتاح المركز الوطني لمُراقبة استخدامات الطيف الترددي الذي يُعد إضافة نوعية للبنية الأساسية الوطنية في مجال إدارة ومُراقبة الطيف الترددي باِستخدام أحدث منظومات المُراقبة اللاسلكية، حيث يضُم محطات مراقبة ثابتة ومتحركة ومعدات محمولة، بغرض قياس إشغالات الطيف الترددي بدقة عالية.

تطوير شبكات المحمول

وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على خطة دعم واستمرار تطوير شبكات المحمول بمصر، وعملية تغطية الإنترنت وخدمات المحمول الأخرى، بجميع المدن والقرى والمناطق الضعيفة، للوصول إلى خدمات عالية الجودة بكل المناطق، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت في هذا الإطار أن قطاع الاتصالات تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي إلى حوالى 6%.

مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال شبكة الألياف الضوئية محل الشبكة النحاسية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة بشكل شامل على مستوى الجمهورية.

من ناحيته، أعرب وزير الاتصالات عن ثقته فى الدور المحوري الذي تضطلع به شركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط القطاع وأداء دوره التنموي والخدمي، مما يجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.

تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي أكد في نهاية الاجتماع على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات، ومُواجهة التحديات المُرتبطة بالتصنيع المحلي، موجهًا بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.

السيسي يهنىء البابا تواضروس وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كما قدم الرئيس السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة.

البابا تواضروس يستقبل السيسي في كاتدرائية "ميلاد المسيح"

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع

وقال الرئيس السيسي: "إن أى مشكلة لها حل وتبقى مصر بخير وسلام، ونأمل أن يكون عام 2026 عام خير وسعادة، وكل عام وأنتم طيبين".

الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة: "أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد".

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها الآتي:

- الحمد لله منذ عام 2015 ونحن نحتفل معا بعيد الميلاد المجيد

- أقدم التهنئة للجميع وعيد سعيد عينا كلنا وربنا يحفظنا ويجعل دائما أيامنا أعياد وافراح

- كل عام والبابا تواضروس والإخوة الأقباط بخير وسلام

السيسي يدعو المصريين لعدم القلق

- حجم المحبة بين المصريين يزيد يوما بعد يوم منذ 2015

- قداسة البابا له تقدير كبير ولشخصه العظيم وله مكانه كبيرة

- لن نسمح لأحد بأن يفرق بنا

- إنشاء الله عام 2026 يكون عام خير علينا وأفضل على المصريين

- أى مشكله تحل ويفضل شعب مصر

- أدعو المصريين إلى الوحدة وان يكونوا على قلب رجل واحد

- أدعو المصريين لعدم القلق



