طوارئ بالدقهلية، جهود التعامل الفوري مع سقوط الأمطار ورفع أي تجمعات للمياه

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ مياه الدقهلية، عن أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار والتقلبات الجوية.

ووجه بالتأكد من جاهزية المعدات والأفراد لمواجهة أي طارئ حرصًا على المواطنين، برفع حالة الطوارئ، استعدادًا لسقوط الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف.

جاء ذلك بناءً على البيان الوارد من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، والذي مفاده تقلبات جوية تتمثل في احتمالية تعرض البلاد لسقوط أمطار غزيرة، وهبوب عواصف شديدة.

حيث شدد نشأت على بضرورة تواجد مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح.

ووجه بالمراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس، والإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينه لإدارة الخط الساخن.

وتشهد محافظة الدقهلية جهودا مكثفة في إطار الاستعدادات لمواجهة أخطار موسم الشتاء وهطول الأمطار.

وكان كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالمرور على كافة البالوعات بنطاق مدينة المنصورة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مؤخرا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاكاة سيناريوهات التعامل مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار بمدينة المنصورة، والتأكد من انتظام العمل بالمواقف وتدفق حركة نقل الطلاب والمواطنين، إلى جانب مستوى النظافة بالشوارع والميادين والحدائق، وشملت المتابعة مدى التنسيق بين فرق الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمرور، والغرفة المركزية للمحافظة.

ووجه مرزوق الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على المواقف الرئيسية والفرعية داخل خلال فترتي الذروة (ذهاب وخروج الطلاب من المدارس والجامعات)، للتأكد من توافر سيارات السرفيس والميكروباص ومنع أي اختناقات، والدفع بوسائل النقل الجماعي في مناطق الزحام، مشددًا على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم السماح بأي استغلال للمواطنين.

