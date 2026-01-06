الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق من النيابة يعاين حريقا نشب داخل مركز صحي لعلاج الإدمان ببنها

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
18 حجم الخط

كلف المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريق من النيابة الانتقال لمكان الحريق الذى اندلع بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، عصر أمس الاثنين، والذي أسفر عن مصرع سبعة من النزلاء، وإصابة أربعة آخرين، فضلًا عن وقوع خسائر بالممتلكات للتحقيق.

انتقال فريق من النيابة لمعاينة الحادث 

النيابة الإدارية 
النيابة الإدارية 

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه انتقل المستشار صلاح الوكيل مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني) على رأس فريق من أعضاء النيابة، ضم كلًا من المستشارةإيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار د. طارق بدران، وآية لاشين وكيل النيابة، وذلك لإجراء معاينة لموقع المنشأة الطبية محل الواقعة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.

وأشار الى أنه تبين من المعاينة أن المركز كائن بعمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء، وشقة مكونة من ثلاث غرف مخصصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي موصل إلى الدور الأول العلوي، الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء. وأن الحريق قد نشب بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم الموصل للطابق المذكور، وقد أسفر ذلك عن تفحم كامل محتويات الغرفة.

ونوه الى أن النيابة قامت بمناقشة أعضاء اللجنة المختصة بشأن اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محل الواقعة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال أعمال التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية، فضلًا عن الوقوف على مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار د. طارق بدران، تكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقريرها التفصيلي مدعما بالمستندات، وتقديمه للنيابة في جلسة لاحقة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية مراكز صحية أسباب حادث قطار بنها

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تتسلم ملفات تقديم خريجي الشريعة والقانون والحقوق 2024 بمسابقة التعيين بمقر الهيئة

حاول ضربها بالحذاء، ننشر أقوال الشهود في اعتداء معلم وعامل على مديرة مدرسة بالشرقية

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن التحول الرقمي وطرق مكافحة الفساد

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

مدبولي: بعض الوزراء بيشتكوا من الهجوم قلت لهم دي ضريبة العمل العام

بكاتدرائية العاصمة الجديدة اليوم، السيسي يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد ويوجه رسائل مهمة للمصريين

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا

مدبولي: مستعدون لكل سيناريوهات التصعيد ونرفض الدخول في الصراعات بين الدول

مدبولي: مد تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم 3 أشهر لهذا السبب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها حديث وصف البراق، الأحاديث النبوية الواردة في الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

الجامع الأزهر: الوصية الواجبة أداة فقهية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الأحفاد

المزيد
الجريدة الرسمية