فريق من النيابة يعاين حريقا نشب داخل مركز صحي لعلاج الإدمان ببنها

كلف المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريق من النيابة الانتقال لمكان الحريق الذى اندلع بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، عصر أمس الاثنين، والذي أسفر عن مصرع سبعة من النزلاء، وإصابة أربعة آخرين، فضلًا عن وقوع خسائر بالممتلكات للتحقيق.

انتقال فريق من النيابة لمعاينة الحادث

النيابة الإدارية

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه انتقل المستشار صلاح الوكيل مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني) على رأس فريق من أعضاء النيابة، ضم كلًا من المستشارةإيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار د. طارق بدران، وآية لاشين وكيل النيابة، وذلك لإجراء معاينة لموقع المنشأة الطبية محل الواقعة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.

وأشار الى أنه تبين من المعاينة أن المركز كائن بعمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء، وشقة مكونة من ثلاث غرف مخصصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي موصل إلى الدور الأول العلوي، الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء. وأن الحريق قد نشب بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم الموصل للطابق المذكور، وقد أسفر ذلك عن تفحم كامل محتويات الغرفة.

ونوه الى أن النيابة قامت بمناقشة أعضاء اللجنة المختصة بشأن اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محل الواقعة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال أعمال التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية، فضلًا عن الوقوف على مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار د. طارق بدران، تكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقريرها التفصيلي مدعما بالمستندات، وتقديمه للنيابة في جلسة لاحقة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

