الداخلية تكشف تفاصيل فيديو عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة.. ضبط 6 أشخاص سرقوا سجائر 

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص يستقلون دراجتين ناريتين وبحوزة أحدهم سلاح ناري بسرقة آخرين والاستيلاء منهما على كمية من السجائر.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن الواقعة لم تُسجل سابقًا ضمن البلاغات الرسمية، وتم تحديد مرتكبي السرقة وعددهم 6 أشخاص، بينهم 3 لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. وبحوزتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش استخدموا في ارتكاب الواقعة.

اعترف المتهمون بتفاصيل السرقة، وتم ضبط المسروقات بإرشادهم. كما تبين أن المجني عليهم اشتروا السجائر من شخصين آخرين يقيمان في نفس المنطقة، كانا يقومان بتخزين السجائر بالمنزل بهدف حجبها عن التداول والتلاعب بالأسعار، وتم ضبطهما أيضًا وعثر بحوزتهما على كميات متنوعة من السجائر، وأقرا بما نسب إليهما.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق مع المتهمين، ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنظمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

