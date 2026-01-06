ضبط شخص يدير ناديا صحيا بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالهرم

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط نادى صحى غير مرخص لاستغلاله فى ممارسات منافية للآداب بمنطقة الهرم محافظة الجيزة.



رصدت تحريات مديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – بإدارة نادٍ صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأهرام، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.



تفاصيل الضبط

بعد تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهم وبصحبته 5 سيدات و3 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى كما ورد فى التحريات.



الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وضمان إغلاق المنشأة المخالفة.

فيديو التعدي على مسن بالشرقية وضبط المتهم

وعلى جانب آخر، في وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الدخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على رجل مسن بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وباستكمال التحريات أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مسن مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وبسؤال المسن، أفاد أنه أثناء عودته من صلاة الفجر، فوجئ بقيام جاره، الذي يعاني من اضطراب نفسي، بالتعدي عليه عن طريق دفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين كونه مهتزًا نفسيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

