الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة الإدارية تتسلم ملفات تقديم خريجي الشريعة والقانون والحقوق 2024 بمسابقة التعيين بمقر الهيئة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
18 حجم الخط

 تواصل هيئة النيابة الإدارية، استلام الملفات الخاصة بمسابقة التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، وفقًا للجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالمواعيد المحددة لكل جامعة.

وقام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبة  المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بِتَفَقُد الاستعدادات الجارية بمقر رئاسة النيابة الإدارية، لإجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤.

 

الاستعدادات الجارية لعملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين

جاء ذلك بحضور المستشار ساهر أنور – مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار محمد صلاح – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وعدد من السادة المستشارين أعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، والجهاز الإداري للأمانة العامة.

واستعرض الأمين العام، لمعالي المستشار رئيس الهيئة، كافة الاستعدادات الجارية لعملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين، مؤكدًا على تنفيذ تعليماته في تيسير الإجراءات والحِرص على توفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم.

 

ومن جانبه، أَشادَ المستشار رئيس الهيئة، بما بذله المستشار الدكتور الأمين العام والسادة المستشارون أعضاء الأمانة العامة وجهازها الإداري، من جهدٍ مستمر خلال الفترة الماضية منذ بدء الإعلان عن المسابقة مرورًا بمرحلة التسجيل الإلكتروني وحتى التجهيزات النهائية لبدء سحب وتقديم الملفات، كما أثنى سيادته على ما قامت به وحدة شئون الديوان العام برئاسة الهيئة رئيسًا وأعضاءً وعاملين من جهدٍ ملموس ومستمر في هذا الخصوص. 

وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤، وفتحت الباب للتسجيل الإلكتروني لبيانات المتقدمين خلال الفترة من ١٥ – ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن التحول الرقمي وطرق مكافحة الفساد

"الإدارية العليا" تواصل اليوم استقبال طعون جولة إعادة 19 دائرة ملغاة في 7 محافظات

اليوم، أولى جلسات محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

الأكثر قراءة

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية