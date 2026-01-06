الأمن يكشف ملابسات تجمع أهالى للمطالبة بإعادة الانتخابات البرلمانية بأسوان

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله تجمع عدد من الأهالى بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، من المناصرين لمرشح سابق بانتخابات مجلس النواب، مطالبين بإعادة الانتخابات البرلمانية بزعم وجود تجاوزات داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المركز.



نتائج الفحص والتحريات

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط 16 شخصًا من القائمين والمحرضين على التجمع، من بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بالتجمع دعمًا للمرشح الذى يناصرونه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

