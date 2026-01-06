ضبط مالك مطبعة غير مرخصة وبحوزته 12 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض بالسلام

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وأوضحت التحريات قيام المطبعة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يخالف أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

الضبط والإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط مالكها وبحوزته 12 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض، واعترف بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق ربح مادي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

