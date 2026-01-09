رد فعل نجم منتخب بنين بعد حصوله على قميص محمد صلاح

18 حجم الخط

أعرب روماريك أموسو، لاعب منتخب بنين لكرة القدم، عن سعادته الغامرة بالحصول على قميص محمد صلاح نجم منتخب مصر عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ونشر أموسو صورة التيشيرت على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، وعلق عليها قائلا: “لا يوجد حلم مستحيل”، في إشارة إلى تقديره لمستوى محمد صلاح وما يمثله من رمز للإصرار والنجاح في كرة القدم الأفريقية والعالمية.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم تحضيراته لمواجهة نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على ملعب تغازوت بمدينة أغادير المغربية، التي تحتضن معسكر الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 202، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

