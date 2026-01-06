الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بالمنيا

ضبط شخص لإطلاقه
ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية
18 حجم الخط

تمكنت  أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط أحد الأشخاص بعد إصابة شخص برش خرطوش أثناء احتفالات فوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة ملوى.

تفاصيل الواقعة
تلقى  مركز شرطة ملوي بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال شخص مصاب برش خرطوش. وأظهرت التحريات أنه حال تواجد المصاب أمام منزل أحد المرشحين لتقديم التهنئة له عقب فوزه، أقدم شخص آخر على إطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته ابتهاجًا بالفوز، مما أدى لإصابة المجني عليه.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية
تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، ويقيم بدائرة مركز شرطة ملوى، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة "بندقية خرطوش". وبمواجهته اعترف بإطلاق الأعيرة النارية دون قصد الإيذاء.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحويل المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اطلاق اعيرة نارية انتخابات مجلس النواب اصابة شخص ضبط المتهم بندقية خرطوش النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط 9 عناصر إجرامية بينهم 3 سيدات بتهمة غسل مليار جنيه من التحويلات المالية الوهمية

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

بالأسماء.. الداخلية تسمح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

الداخلية تُصدر قرارا برد الجنسية المصرية لـ21 شخصا

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل وتباطؤ بالهرم

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و62 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم.. سقوط عصابة للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية.. غلق مصنع مياه معدنية «بير سلم» بالجيزة.. وتفاصيل حريق مصنع بأكتوبر

ارتكبوا 51 جريمة، سقوط عصابة للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية بأسعار مخفضة 

الأكثر قراءة

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

الكلاب الضالة تهاجم قاطني المعمورة، والطب البيطري ينفذ حملات تحصين لـ 1728 كلبا حرا خلال 2025

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية