ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بالمنيا

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط أحد الأشخاص بعد إصابة شخص برش خرطوش أثناء احتفالات فوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز شرطة ملوى.

تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة ملوي بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال شخص مصاب برش خرطوش. وأظهرت التحريات أنه حال تواجد المصاب أمام منزل أحد المرشحين لتقديم التهنئة له عقب فوزه، أقدم شخص آخر على إطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته ابتهاجًا بالفوز، مما أدى لإصابة المجني عليه.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، ويقيم بدائرة مركز شرطة ملوى، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة "بندقية خرطوش". وبمواجهته اعترف بإطلاق الأعيرة النارية دون قصد الإيذاء.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحويل المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.