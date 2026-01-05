الإثنين 05 يناير 2026
حوادث

ضبط 20 بلطجيا وهاربا من المراقبة و51 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و20 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و275 تاجر مخدرات بحوزتهم 231 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 51 فردًا محلي الصنع.

القبض على 9 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعاية وسلع غذائية بمحيط الانتخابات (صور)

الأمن يكشف ملابسات فيديوهات حوادث سير في شبرا الخيمة والجيزة

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

