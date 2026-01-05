الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

ليلة حزينة في الجيزة والقليوبية.. مصرع 6 وإصابة العشرات في حريقين بمصحة ببنها ومصنع بأكتوبر.. والحماية المدنية تدفع بـ15 سيارة إطفاء

مصرع 6 أشخاص وإصابة
مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حريق بمصحة لعلاج الإدمان ببن
18 حجم الخط

شهدت محافظتا الجيزة والقليوبية، حادثين مروعين أسفرا عن سقوط 6 حالات وفيات وعشرات المصابين، جراء اندلاع حريقين أحدهما فى مصحة لعلاج الإدمان بمدينة بنها والآخر إثر حريق هائل فى مصنع بمدينة السادس من أكتوبر.

وتحركت الجهات المعنية فور وقوع البلاغين إلى مسرح الأحداث لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومكافحة ألسنة اللهب.

 

حريق مصحة لعلاج الإدمان

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، إثر اندلاع حريق هائل داخل مصحة لعلاج الإدمان أمام كلية العلوم بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية.

تلقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بلاغًا بنشوب الحريق، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين نتيجة استنشاق الدخان والحروق.

 

وقامت قوات الدفاع المدني وفرق الإطفاء بفرض كردون أمني حول المصحة لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بشكل كامل.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة، وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

كما شهدت مدينة السادس من أكتوبر اليوم حريقا هائلا تسبب فى إصابة عشرات العاملين  ما بين حالات اختناق أو مصابين، وسط ملحمة بطولية سطرها رجال الإطفاء فى مكافحة ألسنة اللهب استمرت عدة ساعات.

مواد سريعة الاشتعال كلمة السر 

استمرت عمليات الإطفاء لأكثر من 4 ساعات، نجحت خلالها قوات الحماية المدنية في منع وقوع كارثة بالمنطقة الصناعية، ومن خلال المعاينة التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن المصنع يمتد على مساحة نحو 6 الآف متر، وامتدت النيران إلى جميع أقسامه، بسبب وجود مواد بلاستيكية ومواد سريعة الاشتعال، مما ساعد على انتشار الحريق بسرعة.

 

ويكثف رجال الأمن، بإشراف اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتهم لتحديد سبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب نشوب الحريق وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور أمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ.

15 سيارة إطفاء تشارك فى إخماد الحريق 

وانتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تم الدفع بقرابة 15 سيارة إطفاء بالإضافة إلى خزانَي مياه والجهات المختصة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

 

عشرات الاصابات.. حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 


وفى سياق متصل، تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، بلاغًا باندلاع حريق بمصنع بلاستيك في منطقة السادس من أكتوبر، نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب ووقوع عدد من الإصابات في المنطقة الصناعية.


وعلى الفور، توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري،  إلى موقع حريق المصنع الذي يقع على مساحة 6 آلاف متر؛ لمساندة جهود الحماية المدنية، ورجال الإسعاف في تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي.


وقدمت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ الإسعافات الأولية اللازمة لعشرات المصابين حتى الآن، ومازالت الاستجابة الميدانية مستمرة لتقديم كافة التدخلات اللازمة.

وكشفت المعاينة عن خسائر مالية كبيرة يجرى حصرها جراء الحريق الذى التهم محتويات المصنع وتحولت إلى ركام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مصحه مصحة علاج الإدمان بنها القليوبية وفاة وإصابات الدفاع المدني سيارات الإطفاء تحقيق الحوادث السيطرة علي الحريق أخبار حوادث مصر

مواد متعلقة

بعد تداول فيديو، الأمن يلاحق لص سرقة كابل كهرباء بعمود إنارة ببورسعيد

ضبط دجال شهير للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

وزير الداخلية يهنىء البابا تواضروس وبطريرك الكاثوليك ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

سقوط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة الدجل والشعوذة والنصب في القاهرة

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

الشرطة تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بالميكروباص في القاهرة

ضبط 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

إشكالية الذات والاغتراب في رواية «عتبات الفردوس» لـ مفرح سرحان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات والزواج بواحدة هو الأصل

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية