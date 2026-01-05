ليلة حزينة في الجيزة والقليوبية.. مصرع 6 وإصابة العشرات في حريقين بمصحة ببنها ومصنع بأكتوبر.. والحماية المدنية تدفع بـ15 سيارة إطفاء

18 حجم الخط

شهدت محافظتا الجيزة والقليوبية، حادثين مروعين أسفرا عن سقوط 6 حالات وفيات وعشرات المصابين، جراء اندلاع حريقين أحدهما فى مصحة لعلاج الإدمان بمدينة بنها والآخر إثر حريق هائل فى مصنع بمدينة السادس من أكتوبر.

وتحركت الجهات المعنية فور وقوع البلاغين إلى مسرح الأحداث لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومكافحة ألسنة اللهب.

حريق مصحة لعلاج الإدمان

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، إثر اندلاع حريق هائل داخل مصحة لعلاج الإدمان أمام كلية العلوم بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية.

تلقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بلاغًا بنشوب الحريق، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين نتيجة استنشاق الدخان والحروق.

وقامت قوات الدفاع المدني وفرق الإطفاء بفرض كردون أمني حول المصحة لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بشكل كامل.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة، وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

كما شهدت مدينة السادس من أكتوبر اليوم حريقا هائلا تسبب فى إصابة عشرات العاملين ما بين حالات اختناق أو مصابين، وسط ملحمة بطولية سطرها رجال الإطفاء فى مكافحة ألسنة اللهب استمرت عدة ساعات.

مواد سريعة الاشتعال كلمة السر

استمرت عمليات الإطفاء لأكثر من 4 ساعات، نجحت خلالها قوات الحماية المدنية في منع وقوع كارثة بالمنطقة الصناعية، ومن خلال المعاينة التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن المصنع يمتد على مساحة نحو 6 الآف متر، وامتدت النيران إلى جميع أقسامه، بسبب وجود مواد بلاستيكية ومواد سريعة الاشتعال، مما ساعد على انتشار الحريق بسرعة.

ويكثف رجال الأمن، بإشراف اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتهم لتحديد سبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب نشوب الحريق وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور أمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ.

15 سيارة إطفاء تشارك فى إخماد الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تم الدفع بقرابة 15 سيارة إطفاء بالإضافة إلى خزانَي مياه والجهات المختصة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

عشرات الاصابات.. حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر



وفى سياق متصل، تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، بلاغًا باندلاع حريق بمصنع بلاستيك في منطقة السادس من أكتوبر، نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب ووقوع عدد من الإصابات في المنطقة الصناعية.



وعلى الفور، توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى موقع حريق المصنع الذي يقع على مساحة 6 آلاف متر؛ لمساندة جهود الحماية المدنية، ورجال الإسعاف في تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي.



وقدمت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ الإسعافات الأولية اللازمة لعشرات المصابين حتى الآن، ومازالت الاستجابة الميدانية مستمرة لتقديم كافة التدخلات اللازمة.

وكشفت المعاينة عن خسائر مالية كبيرة يجرى حصرها جراء الحريق الذى التهم محتويات المصنع وتحولت إلى ركام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.