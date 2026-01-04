الأحد 04 يناير 2026
حوادث

تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمنطقة مؤسسة الزكاة، بدائرة قسم شرطة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن خلاف بين الزوجين تطور إلى مشاجرة انتهت بقيام الزوجة بطعـن زوجها بآلة حادة في الصدر، أودت بحياته في الحال 

وترجع  تفاصيل الواقعة، وفقا لشهود العيان الذين أدلوا بها بها في محضر الشرطة، عندما تحدثت المتهمة مع زوجها في مكالمة هاتفية، طلبت منه خلالها العودة إلى المنزل وترك حفل زفاف صديقه المقرب، قائلة: "تعال عاوزاك"، دون أن يدري أن تلك المكالمة ستكون الأخيرة في حياته.

وفي محاولة لإخفاء معالم الجريمة، استغاثت الزوجة بشقيقة المجني عليه، التي تقطن في نفس العقار، مدعية أن شقيقها سقط فجأة، حيث قالت لها: "تعالي الحقيني أخوك وقع في الصالة"، بحسب ما روته الأخت بالتحقيقات. 

وعلى الفور، هرعت شقيقة الضحية إلى الشقة على صوت الصراخ، وتجمع الجيران، فيما حاولت الزوجة تضليلهم وادعت أن زوجها تعرض لوعكة صحية مفاجئة فور عودته من الخارج، وكان يستعد للتوجه إلى حفل زفاف صديقه. 

وتم نقله إلى المستشفى، وعند فحص الطبيب لجثمانه لاحظ وجود آثار طعنة نافذة في الصدر، توفي على أثرها. 

وتمكنت قوات أمن القاهرة من القبض علي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الجريمة للدفاع عن نفسها فور نشوب مشاجرة بينها وبين المجني عليه وأرشدت عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض. 

