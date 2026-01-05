غلق مصنع مياه معدنية «بير سلم» خلال حملة أمنية بالجيزة (صور)

18 حجم الخط

أغلقت قوات مباحث شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، مصنع غير مرخص لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق على أنها معدنية وتقليد علامة تجارية معروفة بدائرة قسم شرطة لطالبية.

شنت أجهزة أمن الجيزة حملة أمنية موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والمتلاعبين في تداول المواد الغذائية بما يضر بأمن وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص «بير سلم»، يقوم بتعبئة مياه عادية وطرحها بالأسواق على أنها مياه معدنية، مع تقليد علامة تجارية معروفة، بهدف التربح السريع بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، في واقعة تُعد غشًا تجاريًا صريحًا يُشكل خطرًا على الصحة العامة.

وقامت قوات مباحث المرافق، بالتعاون مع مسئولي حي الطالبية، بغلق وتشميع المنشأة المخالفة، ومصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة بإدارة التموين.



ضبط 99 شيكارة دقيق وسيارة محمّلة بـ 5 آلاف لتر سولار بالجيزة

وعلي جانب آخر، كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة وجّهت حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، استهدفت ضبط المخالفات التموينية بدائرتي مركزي شرطة البدرشين والعياط.

وأسفرت الحملة، بدائرة مركز شرطة البدرشين، عن ضبط سيارة «جامبو» محمّلة بـ99 شيكارة دقيق بلدي مدعّم، بإجمالي 3 أطنان، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وفي مركز العياط، تمكنت الحملة من ضبط سيارة محمّلة بـ5 آلاف لتر سولار قبل بيعها بطرق غير مشروعة، حيث جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها إلى الجهات المختصة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف المراكز والأحياء، للتصدي لأي ممارسات تضر بالسلع المدعّمة أو تمس صحة المواطنين.

