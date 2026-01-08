ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

18 حجم الخط

عبّر المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس الثقافية، عن سعادته بمرور 21 عامًا على إطلاق جوائز ساويرس الثقافية.



وقال ساويرس: «أنا مش مصدق إن عدّى 21 سنة على إطلاق أول دورة من الجائزة، وواضح إننا عجزنا قوي»، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز مصر هي ثقافتها وفنونها، ومؤكدًا أن ارتباط الناس بالفن والثقافة المصرية وتاريخها وشخصياتها نابع من كون المصريين أصحاب تاريخ حقيقي، لافتًا إلى أن هذا الأمر يُعد مهمًا واستراتيجيًا.





وأكد المهندس نجيب ساويرس أن التضييق على الحريات يقتل الأفكار والإبداع والثقافة، ويؤدي في النهاية إلى ظهور مستويات فكرية متدنية.

وكانت جائزة ساويرس الثقافية، أعلنت مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين، في دورتها الـ21، وذلك خلال الحفل الذى يقام فى قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة.

جائزة ساويرس الثقافية

وينافس في جائزة ساويرس الثقافية خمسة أعمال هي رواية "ما ألقاه الطير" لـ "دينا شحاتة"، ورواية "صورة مريم" لــ "مريم العجمي"، ورواية "سنوات الجري في المكان" لــ "نورا ناجي"، ورواية "هواء مالح" لــ "هبة خميس"، ورواية "سواكن الأولى" لــ "وليد مكي".

وتضم لجنة تحكيم جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية فرع شباب الأدباء كلا من؛ الشاعر والناقد جرجس شكرى، الكاتبة والطبيبة بسمة عبد العزيز، الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي، والدكتورة منيرة سليمان أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة

وكانت قد تلقت المسابقة خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

