الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

للمرة الثانية، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بدلجا بالمنيا للمفتي

قاتلة زوجها واولادة
قاتلة زوجها واولادة في دلجا المنيا، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة استئناف جنايات المنيا للمرة الثانية، بإحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأطفاله الستة بـ قرية دلجا التابعة لـ مركز ديرمواس إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها. 

للمرة الثانية إحالة أوراق متهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في دلجا بالمنيا إلى المفتي

قاتلة زوجها واولادة في دلجا المنيا، فيتو 
قاتلة زوجها وأولاده في دلجا المنيا، فيتو 

ونظرت محكمة جنايات المنيا أولى جلسات استئناف محاكمة المتهمة برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر وبأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام. 

قتل زوجها وأطفالها الستة

 

قاتلة زوجها واولادة في دلجا المنيا، فيتو 
قاتلة زوجها وأولاده في دلجا المنيا، فيتو 

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها السابق بالإعدام شنقا للمتهمة هـ. ا البالغة من العمر 26 عاما بعد إدانتها بقتل زوجها وأطفاله الستة عن طريق وضع مادة سامة في الطعام. 

قضية دلجا 

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها أقدمت على ارتكاب الجريمة عقب قيام زوجها بإعادة زوجته الأولى إلى منزل الزوجية والتي تدعى أم هاشم مؤكدة أن شعورها بالغيرة وخوفها على استقرار حياتها الزوجية دفعاها إلى ارتكاب الواقعة. 

ومن المقرر تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي عقب ورود رأي المفتي في القضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم جريمة دلجا محكمة جنايات المنيا إحالة للمفتي قتل أسرة كاملة ديرمواس اخبار المنيا حكم الإعدام محاكمة دلجا جريمة أسرية حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

انتخابات النواب، انتظام التصويت في لجان جولة الإعادة بالمنيا (صور)

جنايات المنيا تنظر أولى جلسات استئناف المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الـ6 في دلجا

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 2026

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

زيارة تاريخية، اكتشف عبقرية الحضارة المصرية في مقابر بني حسن بالمنيا

المنيا ترفع درجة استعداداتها لاستقبال انتخابات الإعادة لمجلس النواب

5 خطوات من محافظة المنيا لمواجهة التغيرات الجوية

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!

باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

مصر وقطر يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

أدعية وعلاج النسيان في الامتحانات، رددها

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية