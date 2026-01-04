للمرة الثانية، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بدلجا بالمنيا للمفتي

18 حجم الخط

قضت محكمة استئناف جنايات المنيا للمرة الثانية، بإحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأطفاله الستة بـ قرية دلجا التابعة لـ مركز ديرمواس إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

للمرة الثانية إحالة أوراق متهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في دلجا بالمنيا إلى المفتي

قاتلة زوجها وأولاده في دلجا المنيا، فيتو

ونظرت محكمة جنايات المنيا أولى جلسات استئناف محاكمة المتهمة برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر وبأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام.

قتل زوجها وأطفالها الستة

قاتلة زوجها وأولاده في دلجا المنيا، فيتو

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها السابق بالإعدام شنقا للمتهمة هـ. ا البالغة من العمر 26 عاما بعد إدانتها بقتل زوجها وأطفاله الستة عن طريق وضع مادة سامة في الطعام.

قضية دلجا

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها أقدمت على ارتكاب الجريمة عقب قيام زوجها بإعادة زوجته الأولى إلى منزل الزوجية والتي تدعى أم هاشم مؤكدة أن شعورها بالغيرة وخوفها على استقرار حياتها الزوجية دفعاها إلى ارتكاب الواقعة.

ومن المقرر تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي عقب ورود رأي المفتي في القضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.