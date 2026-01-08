للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

18 حجم الخط

أعلنت همت إسماعيل أبو كليلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا داخل لجان امتحانات النقل للطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تأكيدًا لقدسية اللجنة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت مدير تعليم القاهرة، أن الالتزام بالتعليمات داخل اللجان مسئولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي إخلال بضوابط الامتحانات يعد مساسًا بنزاهة العملية التعليمية، وسيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقواعد المنظمة.

امتحانات الفصل الدراسى الأول

وأوضحت " مدير المديرية "أن القرار يستهدف توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.

كما شددت على أن تطبيق القرار سيكون بحزم ودون استثناءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة، مؤكدة أن مصلحة الطالب والانضباط داخل اللجان على رأس الأولويات.

واختتمت الدكتورة همت أبو كيلة بالتأكيد على أن نجاح منظومة الامتحانات مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون جميع الأطراف للالتزام بالتعليمات وتحقيق امتحانات آمنة ومنظمة تليق بمكانة التعليم في القاهرة.

كما وجهت مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير الامتحانات، والتدخل الفوري للتعامل مع أي مخالفات أو معوقات، مع التشديد على تحمل جميع العاملين مسؤولياتهم كاملة.

جدير بالذكر أن امتحانات النقل للتعليم الفني تبدأ يوم السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ وتنتهى يوم الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.