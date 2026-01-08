الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

أعلنت همت إسماعيل أبو كليلة  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا داخل لجان امتحانات النقل للطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تأكيدًا لقدسية اللجنة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تعليم القاهرة: إتاحة الموقع الإلكتروني للطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة حتى هذا التوقيت

تعليم المنوفية تكشف عن حيلة جديدة لمنع تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت مدير تعليم القاهرة، أن الالتزام بالتعليمات داخل اللجان مسئولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي إخلال بضوابط الامتحانات يعد مساسًا بنزاهة العملية التعليمية، وسيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقواعد المنظمة.

امتحانات الفصل الدراسى الأول

وأوضحت " مدير المديرية "أن القرار يستهدف توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.

كما شددت على أن تطبيق القرار سيكون بحزم ودون استثناءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة، مؤكدة أن مصلحة الطالب والانضباط داخل اللجان على رأس الأولويات.

واختتمت الدكتورة همت أبو كيلة بالتأكيد على أن نجاح منظومة الامتحانات مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون جميع الأطراف للالتزام بالتعليمات وتحقيق امتحانات آمنة ومنظمة تليق بمكانة التعليم في القاهرة.

كما وجهت  مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير الامتحانات، والتدخل الفوري للتعامل مع أي مخالفات أو معوقات، مع التشديد على تحمل جميع العاملين مسؤولياتهم كاملة.

جدير بالذكر أن امتحانات النقل للتعليم الفني تبدأ يوم السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ وتنتهى يوم الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦

