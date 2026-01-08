الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

“تعليم الجيزة” تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

امتحانات الطلاب
 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، من خلال إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية – عام ولغات) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.
 

وبحسب الجدول المعتمد، تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 17 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات داخل اللجان المدرسية في المواعيد المحددة.
 

جدول الامتحانات

وجاء جدول الامتحانات كالتالي:
السبت 17 يناير 2026: اللغة العربية والخط، ثم التربية الدينية
 

الأحد 18 يناير 2026: اللغة الأجنبية، ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
 

الثلاثاء 20 يناير 2026: الجبر والإحصاء، ثم الهندسة
 

الأربعاء 21 يناير 2026: العلوم، ثم التربية الفنية
 

الخميس 22 يناير 2026: الدراسات الاجتماعية، ثم التربية الرياضية (للمدارس الرياضية)
 

وأوضحت المديرية أن زمن الامتحان يختلف من مادة لأخرى وفق طبيعة كل مادة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.
 

ودعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المقررة، ومتابعة التعليمات الصادرة عن المدارس، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

