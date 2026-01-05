سقوط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة الدجل والشعوذة والنصب في القاهرة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي يضم 5 أجانب، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الدجل والشعوذة، مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل نطاق محافظة القاهرة.

تحريات أمنية تكشف النشاط الإجرامي

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام المتهمين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، واستغلال احتياجات بعض المواطنين النفسية والاجتماعية، من خلال الترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين امتلاكهم قدرات خارقة على حل المشكلات العاطفية والعلاج الروحاني.

القبض على المتهمين وضبط المضبوطات

وبعد تقنين الإجراءات، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، وعملات أجنبية مقلدة، و6 قطع بلاستيكية ذهبية اللون تشبه السبائك الذهبية، تستخدم في إيهام الضحايا.

اعترافات وتورط عنصر محبوس

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأفادوا بتحصلهم على العملات الأجنبية المقلدة من أحد عملائهم سيئي النية، وهو شخص مقيد الحرية على ذمة قضية تزوير عملة.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

