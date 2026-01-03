تأييد حكم السجن 15 سنة لسائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع

18 حجم الخط

أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، الحكم الصادر ضد سائق أوبر المتهم بخطف فتاة بمحافظة القاهرة (التجمع الخامس)، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه جرائم خطيرة تمس الأمن الشخصي وحرمة الأفراد.

تعود الأحداث إلى محاولة المتهم اختطاف فتاة أثناء استقلالها المركبة، حيث أشهر في وجهها سلاحًا أبيض "كتر" وأحدث إصاباتها الموثقة بالتقارير الطبية، مستخدمًا القوة لشل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وملامسة مواطن العفة بقصد هتك عرضها.

وأوضحت النيابة العامة ، أن المتهم أحرز أداة قطع "كتر" دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية، وهو ما يمثل جريمة إضافية ضد سلامة وأمن المواطنين.

وكشفت التحقيقات ، أن حساب المتهم على تطبيق أوبر كان قد أغلق سابقًا لكثرة الشكاوى ضده بشأن التحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا جديدًا باستخدام مستندات غير صحيحة، كما أظهر الممثل القانوني لشركة أوبر أن المتهم أغلق التطبيق في مكان الواقعة، وقدم تسجيلات للأقمار الصناعية توضح خط سيره حتى موقع الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، وإحالته للمحكمة المختصة، التي أيدت الحكم بالسجن المشدد 15 سنة، مع اعتبار الظروف المشددة للجرائم المرتكبة.

