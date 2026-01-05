وزير الداخلية يهنىء البابا تواضروس وبطريرك الكاثوليك ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

18 حجم الخط

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير عن أصدق التهاني والأمنيات لقداسة البابا تواضروس وللإخوة المسيحيين، مؤكدًا أن الاحتفال بهذه المناسبة يستقي منه المصريون معاني المحبة والمودة، ويجدد التأكيد على وحدة النسيج المجتمعي للأمة المصرية العريقة، وقدرة هذا الشعب على مواجهة التحديات بصمود، واستكمال مسيرة العمل الوطني نحو المزيد من التقدم والنماء.



برقية تهنئة لبطريرك الأقباط الكاثوليك

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب في برقيته عن اعتزازه وتقديره لشخص البطريرك وللإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر، متمنيًا أن تبقى الأمة المصرية يدًا واحدة في البناء وقهر الصعاب، وملهمة للبشرية بقيم الحضارة والنماء.



برقية تهنئة لرئيس الطائفة الإنجيلية

ووجّه اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأبدى الوزير خلال برقيته أسمى مشاعر التهنئة والتقدير والامتنان، متمنيًا للطائفة الإنجيلية دوام التوفيق، ولمصر مواصلة مسيرة التقدم والرفعة والازدهار، وللأمة المصرية المزيد من الترابط والتماسك، لتبقى منارة للتسامح والاعتدال.



تهنئة للإخوة المسيحيين بوزارة الداخلية

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير عن ثقته في استمرار عطائهم وجهودهم المخلصة، مشددًا على أنهم سيظلون في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، وبذل الغالي والنفيس حفاظًا على أمن مصر واستقرارها، لتبقى دائمًا واحة للأمن والسلام.

