النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان

قررت النيابة العامة بالشرقية حبس سائق، يبلغ من العمر 48 عامًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بالتعدي على طفلة داخل معرض سيارات بمدينة العاشر من رمضان، مع عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات.

بلاغ يتهم فيه أحد العاملين بمعرض سيارات بالتعدي على طالبة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بتقدم ميكانيكي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، ببلاغ يتهم فيه أحد العاملين بمعرض سيارات بالتعدي على ابنته، الطالبة بالصف الأول الإعدادي، والبالغة من العمر 12 عامًا.

التحريات الأولية تكشف تفاصيل الواقعة

وبإجراء التحريات الأولية، تبين صحة البلاغ، حيث كشفت التحريات أن المتهم تحرش بالطفلة داخل معرض السيارات محل عمله، وحاول التعدي عليها. وعلى الفور، تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قراراتها المتقدمة.

عقوبة التحرش الجنسي..عاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك.

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

