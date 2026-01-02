الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان

التعدي على طالبة
التعدي على طالبة بالشرقية، فيتو
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة بالشرقية حبس سائق، يبلغ من العمر 48 عامًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بالتعدي على طفلة داخل معرض سيارات بمدينة العاشر من رمضان، مع عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات.

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

بلاغ يتهم فيه أحد العاملين بمعرض سيارات بالتعدي على طالبة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بتقدم ميكانيكي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، ببلاغ يتهم فيه أحد العاملين بمعرض سيارات بالتعدي على ابنته، الطالبة بالصف الأول الإعدادي، والبالغة من العمر 12 عامًا.

التحريات الأولية تكشف تفاصيل الواقعة 
وبإجراء التحريات الأولية، تبين صحة البلاغ، حيث كشفت التحريات أن المتهم تحرش بالطفلة داخل معرض السيارات محل عمله، وحاول التعدي عليها. وعلى الفور، تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قراراتها المتقدمة.

عقوبة التحرش الجنسي..عاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك.

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعدي على طفلة العاشر من رمضان جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبارمحافظ الشرقية

مواد متعلقة

تفاصيل اعترافات المتهم بسرقة أموال النفقة من محكمة الأسرة بالشرقية

بيراميدز يعلن موعد انتظام حامد حمدان في تدريباته

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

سرعة الرياح تصل لـ 50 كم، تحذير من الملاحة بالبحر المتوسط

عبد الملك بن سراج، عالم حافظ على علوم اللغة العربية في اللحظات الحرجة للأندلس

وننسى اللي كان، ياسمين عبد العزيز تتعرض للخيانة الزوجية برمضان 2026

قبل انطلاق جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، ماذا حققت الأحزاب والمستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025؟

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

الأكثر قراءة

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

بداية ممطرة في 2026، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم، وتحذر من رياح وارتفاع الأمواج وشبورة ضبابية تؤثر على الرؤية

بعد رحيل المدرب المفاجئ، موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

والد القلاجي يطمئن محبي نجله مبدع برنامج "دولة التلاوة": حالته الصحية مستقرة

تفاصيل اعترافات المتهم بسرقة أموال النفقة من محكمة الأسرة بالشرقية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع البسلة والملوخية

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads