تأجيل دعوى عزل نقيب المهن الموسيقية لـ 3 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوتين رقمي 78753 و78754 لسنة 79 قضائية، بطلب عزل وإسقاط عضوية نقيب المهن الموسيقية، إلى جلسة 3 مارس المقبل، وذلك لإعادة إعلان الخصوم بشخصهم وبصفتهم القانونية.

اختصمت الدعوتين وزير الثقافة، ووكيل أول نقابة المهن الموسيقية وسكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وأحالت نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي وكيل ثان نقابة المهن الموسيقية، وأحمد أبو المجد، سكرتير عام النقابة، إلى مجلس تأديب، بعدما حقق مستشار مجلس الدولة بمخالفاتهم بالنقابة.

وتقدم الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، بشكوى ضد الفنان مصطفى كامل في اتحاد النقابات الفنية، على خلفية الأزمات القائمة معه.

وأحيل الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين، وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، إلى مجلس التأديب، على خلفية أزمتهما مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين.

