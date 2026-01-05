الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بأسوان

قوات الشرطة
قوات الشرطة
18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، فى القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمحافظة أسوان.

 بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بأسوان 

كانت معلومات أكدتها التحريات استخدام عناصر إجرامية وكرًا لترويج المخدرات في إحدى المناطق بمركز دراو ، ما دفع الأجهزة الأمنية لوضع خطة ميدانية لإلقاء القبض عليهم. 

وخلال الحملة، بادرت العناصر بإطلاق النار على القوات، ما أسفر عن مقتلهم على الفور.

وأسفرت المداهمة قوات الشرطة ، عن ضبط 4 بنادق آلية وكميات كبيرة من مخدرات الشابو والبانجو والحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق لتحديد ملابسات الحادث بالكامل.

 

وعلى جانب آخر فى وقت سابق، تمكنت  أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالقاهرة، مما تسبب في ضرر للقائم على النشر.

التحريات والضبط
وأظهرت الفحوصات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة المشار إليها وضبطها بصفتها سارية التراخيص، كما تم القبض على قائدها المقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفة مشيرًا إلى أنه قصد اختصار الطريق.

إجراءات قانونية
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان دراو عناصر اجرامية تبادل اطلاق النار مكافحة المخدرات ضبط أسلحة ومخدرات الشرطة المصرية الحوادث الأمنية

مواد متعلقة

ليلة حزينة في الجيزة والقليوبية.. مصرع 6 وإصابة العشرات في حريقين بمصحة ببنها ومصنع بأكتوبر.. والحماية المدنية تدفع بـ15 سيارة إطفاء

بعد تداول فيديو، الأمن يلاحق لص سرقة كابل كهرباء بعمود إنارة ببورسعيد

ضبط دجال شهير للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

وزير الداخلية يهنىء البابا تواضروس وبطريرك الكاثوليك ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

سقوط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة الدجل والشعوذة والنصب في القاهرة

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

الشرطة تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بالميكروباص في القاهرة

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

مصر وبنين يتجهان للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي أمام بنين

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية