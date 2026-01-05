القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بأسوان

18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، فى القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمحافظة أسوان.

بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بأسوان

كانت معلومات أكدتها التحريات استخدام عناصر إجرامية وكرًا لترويج المخدرات في إحدى المناطق بمركز دراو ، ما دفع الأجهزة الأمنية لوضع خطة ميدانية لإلقاء القبض عليهم.

وخلال الحملة، بادرت العناصر بإطلاق النار على القوات، ما أسفر عن مقتلهم على الفور.

وأسفرت المداهمة قوات الشرطة ، عن ضبط 4 بنادق آلية وكميات كبيرة من مخدرات الشابو والبانجو والحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق لتحديد ملابسات الحادث بالكامل.

وعلى جانب آخر فى وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالقاهرة، مما تسبب في ضرر للقائم على النشر.

التحريات والضبط

وأظهرت الفحوصات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة المشار إليها وضبطها بصفتها سارية التراخيص، كما تم القبض على قائدها المقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفة مشيرًا إلى أنه قصد اختصار الطريق.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

