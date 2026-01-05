وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

18 حجم الخط

أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، زيارة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بـ عيد الميلاد المجيد.

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

اللواء محمود توفيق: تماسك الشعب المصرى الحصن المنيع لإحباط مخططات التفتيت

وأعرب وزير الداخلية وهيئة الشرطة عن خالص تهانيه واعتزازه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بالدور الوطنى للكنيسة المصرية فى ترسيخ مشاعر المحبة والمودة وتأكيد وحدة النسيج المجتمعى للأمة المصرية العريقة.

كما أشار الوزير إلى أن التاريخ المصرى زاخر ببطولات سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية، فى مواجهة التحديات والذود عن رفعة الوطن لتبقى مصر الغالية بفضل تكاتف أبنائها منارة تهدي البشرية قيم الحضارة والنماء.



وأكد وزير الداخلية أن تمسك الشعب المصرى بوحدته وتنوعه ووطنيته كان الحصن المنيع الذى أجهض المخططات التى تعرض لها بتفتيت نسيجه ووحدته عبر التاريخ.



من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة لتوطيد دعائم الإستقرار، مؤكدًا وعى الشعب المصرى العظيم بقيمة العيش فى وطن متماسك يحدوه الأمن والأمان، وأهمية الدور الوطنى للمؤسسة الأمنية باعتبارها ركيزة التنمية والنماء.



