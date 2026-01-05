18 حجم الخط

شهدت منطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب بـمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث لقيت أم وطفلاها مصرعهم إثر اندلاع حريق داخل شقتهم السكنية، متأثرين بإصاباتهم الناتجة عن الحريق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية



وكان اللواء أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي مركز قليوب، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وانتقل اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من الفحص والمعاينة مصرع 3 أشخاص (الأم وطفليها) متأثرين بإصاباتهم جراء الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار، إلا أن الحادث أسفر عن وفاة الأم وطفليها في موقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، والتصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

