الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية

حريق بشقة بقليوب،
حريق بشقة بقليوب، فيتو
18 حجم الخط

شهدت منطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب بـمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث لقيت أم وطفلاها مصرعهم إثر اندلاع حريق داخل شقتهم السكنية، متأثرين بإصاباتهم الناتجة عن الحريق  تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

المشدد 6 سنوات لسائق وطالب لاتجارهما بالمخدرات في القليوبية

حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية


وكان اللواء أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي مركز قليوب، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.
وانتقل اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من الفحص والمعاينة مصرع 3 أشخاص (الأم وطفليها) متأثرين بإصاباتهم جراء الحريق.
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار، إلا أن الحادث أسفر عن وفاة الأم وطفليها في موقع الحادث.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، والتصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية رئيس مباحث القليوبية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مساعد وزير الداخلية مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية

مواد متعلقة

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

محمد عبد الجليل يكتب: أمن القليوبية يتحرك لإنقاذ "قطة" والطب البيطري يرفض العلاج!

محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية "القلج" إلى مدينة مستقلة

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي لمدينة قليوب

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية

الضربة الحديدية، نتنياهو يقر خطة الهجوم الإسرائيلي على إيران

7 جنيهات انخفاضا في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟

الفنانة إيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلانها الانفصال عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف

ترامب هدد بإسقاطها، كوبا تعلن مقتل 32 مواطنًا خلال الهجوم على فنزويلا

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم الإثنين 5 يناير 2025

30 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

7 جنيهات انخفاضا في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية