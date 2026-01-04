الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء بحملات تفتيشية على المحال والعقارات خلال 24 ساعة

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء
18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون بالمحافظات.

القبض على 9 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعاية وسلع غذائية بمحيط الانتخابات (صور)

الأمن يكشف ملابسات فيديوهات حوادث سير في شبرا الخيمة والجيزة

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

كما نص  مشروع القانون على أنه “في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهاربين من الأحكام القضائية الأراضى الزراعية الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الأحكام القضائية هاربين من الاحكام القضائية سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة تيار كهربائى للعقارات سرقة تيار كهربائي

مواد متعلقة

القبض على 9 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعاية وسلع غذائية بمحيط الانتخابات (صور)

الأمن يكشف ملابسات فيديوهات حوادث سير في شبرا الخيمة والجيزة

رشاوى مالية أبرزها، ضبط 8 أشخاص بتهمة مخالفة الضوابط الانتخابية (صور)

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعائية فى الأقصر والبحيرة

ضبط قائد سيارة ومرافقه لتعديهما على مواطن بالجيزة خلال تصوير فيديو

ضبط 8 أشخاص من بينهم سيدة بحوزتهم أموال وتوجيه الناخبين لصالح مرشحين في عدة محافظات

ضبط نادٍ صحي يُستخدم للأعمال المنافية للآداب في التجمع الخامس

ضبط سيدتين بتهمة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح في البحيرة

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

السلمية المزيفة للإخوان، كيف يحاول متحدث الجماعة خداع الرأي العام العالمي للإفلات من مقصلة ترامب؟

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وفقا للحصر العددي، حسام المندوه الأقرب للفوز بمقعد دائرة بولاق الدكرور

رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب بشأن جرينلاند

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية