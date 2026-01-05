الإثنين 05 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تداول فيديو، الأمن يلاحق لص سرقة كابل كهرباء بعمود إنارة ببورسعيد

سرقة كابل كهرباء
سرقة كابل كهرباء فى الشارع ببورسعيد
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن سرقة أحد الأشخاص  لـ كابل كهربائى من أحد أعمدة الإنارة ببورسعيد  وتم القبض على مرتكب الجريمة.
                                        

              
رصدت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى  و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو(عامل خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز قسم شرطة الزهور ببورسعيد).

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السير عكس الاتجاه بالميكروباص في القاهرة

 

وعلى جانب آخر، تمكنت  أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالقاهرة، مما تسبب في ضرر للقائم على النشر.

 

التحريات والضبط
وأظهرت الفحوصات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة المشار إليها وضبطها بصفتها سارية التراخيص، كما تم القبض على قائدها المقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفة مشيرًا إلى أنه قصد اختصار الطريق.

إجراءات قانونية
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاجراءات القانونية الأجهزة الأمنية سرقة كابل كهرباء ضبط مرتكب الواقعة سرقة كابل كهربائى قسم شرطة الزهور وزارة الداخلية

