رئيس مجلس الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

قام صباح اليوم الإثنين، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، ويرافقه من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والمستشار الأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئة سيادته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد المستشار أسامة شلبي في تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المصريين الأقباط، وجموع أبناء الشعب المصري استلهام القيم العظيمة والمبادئ السامية، وعلى رأسها المحبة والتآخي والتآلف والسلام التي تمثلها هذه المناسبة الوطنية الجامعة، والتي تعكس قوة التلاحم الشعبي الذي يجمع المصريين أبناء الوطن الواحد.

وثمَّن المستشار شلبي الدور الوطني للكنيسة المصرية، مشددًا أن ذلك جاء من منطلق وطني خالص لدعم استقرار الدولة ومؤسساتها، وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والمواطنة الكاملة على أرض مصر.

ومن جانبه، توجه قداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس مجلس الدولة والسادة الحضور على التهنئة، متمنيًا لهم ولقضاة وقاضيات مجلس الدولة دوام التوفيق والسداد، داعيًا الله أن يبارك كل جهد مبذول لمصلحة المواطنين المصريين، مؤكدًا أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية.

