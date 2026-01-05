الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط دجال شهير للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

القبض على دجال شهير
القبض على دجال شهير للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على دجال شهير، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني، وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مدعيًا امتلاكه قدرات على العلاج الروحاني، مع الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل. 

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وبثها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دجال شهير النصب على المواطنين العلاج الروحانى الدجل والشعوذة الاسكندرية باب شرق وزارة الداخلية حماية الاداب مواقع التواصل الاجتماعي ضبط متهم اخبار الحوادث الامن العام

مواد متعلقة

بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

سقوط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة الدجل والشعوذة والنصب في القاهرة

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

الشرطة تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بالميكروباص في القاهرة

ضبط 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ضبط مالك استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في الهرم

ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطى مخدرات أعلى الطرق

الشرطة تداهم شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تأكيدا لـ فيتو.. إبراهيم عادل أساسيا، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بنين

انطلاق البعثة التجارية لقطاعي التغليف والأغذية إلى أبيدجان 11 يناير

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

الأوقاف عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: مصر نموذجًا فريدًا للتعايش بين الأديان والثقافات

المزيد
الجريدة الرسمية