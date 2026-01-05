ضبط دجال شهير للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في الإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على دجال شهير، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني، وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مدعيًا امتلاكه قدرات على العلاج الروحاني، مع الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وبثها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

