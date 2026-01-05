الإثنين 05 يناير 2026
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؛ بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2026 م.

وقالت وزارة الداخلية: بمناسبة الاحتفال بــ "عيد الميلاد المجيد"، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات،  تقرر منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية واحدة فقط) خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/ 1/ 2026 وحتى يوم السبت الموافق 24/ 1/ 2026.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء  قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وفي وقت سابق أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، زيارة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بـ عيد الميلاد المجيد. 

الجريدة الرسمية