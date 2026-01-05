الإثنين 05 يناير 2026
حوادث

ارتكبوا 51 جريمة، سقوط عصابة للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية بأسعار مخفضة 

51 جريمة الحصيلة..
51 جريمة الحصيلة.. سقوط تشكيل عصابى للنصب بزعم توفير تذاكر ط
نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

51 جريمة الحصيلة.. سقوط تشكيل عصابى للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية بأسعار مخفضة 
51 جريمة الحصيلة.. سقوط تشكيل عصابى للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية بأسعار مخفضة 


  
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتهم على توفير تذاكر طيران وتأشيرات لرحلات دينية بأسعار مخفضة، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة، وعقب تحويل الأموال يقومون بغلق هواتفهم، والترويج لأنشطتهم الإجرامية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط عناصر التشكيل 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظة الجيزة.

 

 وعُثر بحوزتهم على  6 هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الهواتف المحمولة، بعضها يحتوى على محافظ إلكترونية"مستخدمة فى نشاطهم الإجرامى".

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب 51 واقعة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

