أخبار الفن اليوم: رحيل الفنان طارق الأمير والمخرج محمد بكري ونجل الموسيقار محمد عبد الوهاب.. المهن التمثيلية تلاحق الصفحات المسيئة عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. وآيتن عامر تعتذر عن “حق ضايع"

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم عددًا من الأحداث الفنية والتي منها:

أكدت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها، أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددًا على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على تضامن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الصفحات التي انتهكت خصوصيتها.

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 60 عاما. لمياء الأمير شقيقة الفنان الراحل أكدت في تصريح مقتضب لـ"فيتو" خبر الوفاة. ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة حتى الآن.

توفي صباح اليوم الفنان طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث كشفت سلمى، ابنة شقيقة الفنان الراحل، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، عن سبب الوفاة، مؤكدة أن عضلة القلب توقفت تمامًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه هذه المرة.

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة" للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وذلك ضمن إصدارات الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر 2025، وذلك بمناسبة إطلاق اسم الأديب الكبير الراحل محمد جبريل على دورة المؤتمر المقرر انطلاقه في الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر الجاري بمحافظة شمال سيناء.

في إطار أنشطة صندوق التنمية الثقافية، وضمن برامج مراكز الإبداع، تُقام عروض الأفلام المشاركة في الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر، وذلك بـ مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية، باعتباره إحدى المنصات الثقافية التابعة للصندوق والمعنية بدعم الفنون المعاصرة.

أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

أم كلثوم، كشف الناقد الفني سمير غريب، المدير السابق لصندوق التنمية الثقافية، عن رسالة نادرة بخط يد كوكب الشرق أم كلثوم، كتبتها للأميرة دينا بنت عبد الحميد، الزوجة الأولى للملك حسين ملك الأردن السابق، التي وصفتها بـ "الصديقة العزيزة.

اعتذرت الفنانة آيتن عامر عن المشاركة في مسلسل “حق ضايع” الذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وجاء الاعتذار بسبب ضيق الوقت أمامها وانشغالها بتصوير أعمال أخرى، وعدم الاتفاق مع الشركة المنتجة على أجر مناسب.

رحل عن عالمنا اليوم المخرج والممثل الفلسطيني الكبير محمد بكري عن عمر 72 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

نعي مجمع اللغة العربية بالقاهرة الأستاذ الدكتور محمد فهمي طلبة، عضو المجمع، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ونائب رئيسها سابقا، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

فاجأ المخرج محمد سامي زوجته الممثلة مي عمر أثناء تصويرها مسلسل "الست موناليزا” المقرر طرحه في موسم رمضان القادم 2026.

حرص الفنان حمزة العيلي على دعم النجمة ريهام عبد الغفور عقب الحدث المؤسف الذي تعرضت له من أحد المصورين الذي انتهك خصوصية الممثلة.

رحل عن عالمنا صباح اليوم أحمد الابن الأصغر للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

في مفاجأة جديدة، تتعلق بجريمة قتل المخرج العالمي روب راينر، وزوجته ميشيل سينغر راينر، اللذان لقيا حتفهما نتيجة إصابات بالغة بـ “آلة حادة”.

كشف الفنان كريم مغاوري عن نقله للعناية المركزة للمرة الثالثة عقب تعرضه لوعكة صحية

