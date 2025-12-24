احتفاء بشخصية دورته الـ37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"

18 حجم الخط

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة" للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وذلك ضمن إصدارات الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر 2025، وذلك بمناسبة إطلاق اسم الأديب الكبير الراحل محمد جبريل على دورة المؤتمر المقرر انطلاقه في الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر الجاري بمحافظة شمال سيناء.

كتاب محمد جبريل مشروع حياة

يعد الكتاب بمثابة وثيقة أدبية وإنسانية شاملة تحتفي بمسيرة الروائي الكبير الراحل الذي غادر دنيانا في يناير 2025، حيث يقدم المؤلف قراءة متفحصة لمشروعه الروائي الضخم الذي تجاوز 40 رواية، وعشرات المجموعات القصصية والكتب النقدية.

يصف "ناصف" في مقدمة كتابه محمد جبريل بأنه كان "أبا لجيل كامل من المبدعين"، مشيرا إلى دوره الكبير في رعاية المواهب الشابة عبر عمله الصحفي وتواضعه الجم، مؤكدا أن جبريل لم يكن مجرد كاتب، بل صاحب "مشروع حياة" متكامل.

ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول رئيسية تسلط الضوء على ركائز أدب جبريل: جبريل والتاريخ: ويتناول توظيفه للرواية التاريخية ليس لسرد الأحداث فحسب، بل لإسقاطها على الواقع، كما في روايات "قلعة الجبل" و"حلق وحيدا" عن سقوط غرناطة.

"جبريل والوطن" ويركز على ارتباطه العضوي بمصر، وعشقه الخاص لمدينة الإسكندرية وحي "بحري" الذي خلده في رباعيته الشهيرة (أبو العباس، البوصيري، ياقوت العرش، علي تمراز).

"جبريل والسيرة" ويرصد تقاطعات السيرة الذاتية مع العمل الروائي، خاصة في روايته التسجيلية المؤثرة "مقصدي البوح لا الشكوى" التي وثق فيها رحلة مرضه الأخيرة.. ثم "التجريب" ويستعرض انحياز جبريل للتجديد الفني وكسر القوالب التقليدية للسرد.

كما يتضمن الكتاب بابا تحت عنوان "شهادات ووثائق" حيث يضم الإصدار حوارا خاصا مع الدكتورة زينب العسال، زوجة الكاتب الراحل، تكشف فيه عن جوانب إنسانية في حياته وطقوسه في الكتابة، وفلسفته في الحياة القائمة على "الاستغناء والإخلاص". كما يشتمل الكتاب على "ببليوجرافيا" وافية تضم قائمة كاملة بمؤلفات جبريل، والرسائل الجامعية التي نوقشت حول أدبه، وما كتب عنه من دراسات.

مؤتمر أدباء مصر

ويعقد المؤتمر برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وأمانة الشاعر عزت إبراهيم، ويحتفي بعدد من الرموز الإبداعية في مصر، إلى جانب تكريم خاص لمبدعي شمال سيناء.

ويقام المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب برئاسة الشاعر وليد فؤاد. وصدر الكتاب ضمن مطبوعات المؤتمر من خلال الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، متابعة وتنفيذ مدحت العيسوي، الإخراج الفني ريهام خيري، تصميم الغلاف د. إنجي عبد المنعم.

ويعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية التي تنظمها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويهتم بمتابعة وتحليل المشهد الأدبي في مختلف المحافظات، من خلال حوارات فكرية ونقدية يشارك فيها نخبة من الأدباء والباحثين.

وتأتي دورته السابعة والثلاثون استكمالا لمسيرة طويلة من الحراك الثقافي، حيث تناقش قضايا الراهن الأدبي والتحولات في الكتابة المصرية المعاصرة، مع تركيز خاص على دعم الأصوات الشابة وتعزيز الحضور الثقافي في المناطق الحدودية والمجتمعات المهمشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.