بعد رحيله صباح اليوم، من هو أحمد محمد عبد الوهاب نجل موسيقار الأجيال؟

رحل عن عالمنا صباح اليوم أحمد الابن الأصغر للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

وفاة الابن الأصغر للموسيقار محمد عبد الوهاب

وأكدت شقيقة الراحل، عفت عبد الوهاب، خبر الوفاة موضحة أنه سيتم تشييع الجنازة ودفنه في مقابر العائلة بمنطقة الغفير في منشية ناصر بجوار والده، كما أنه لن يقام عزاء حيث أوصى الراحل بعدم إقامة عزاء رسمي، واقتصر الأمر على استقبال المعزين من المقربين في المنزل فقط.

من هو أحمد محمد عبد الوهاب؟

أحمد محمد عبد الوهاب هو نجل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وذلك مع إقبال نصار، وهي الزوجة الثانية، والتي استمر زواجه منها لمدة 17 عاما.

وأنجب الموسيقار من زوجته إقبال 5 أبناء، حيث يعد أحمد هو الابن الأصغر، وهم محمد، عفت، وعصمت، وعائشة.

ورغم ظهوره الإعلامي القليل مقارنة ببعض أشقائه، لكنه كان دائما جزء من القرارات الأسرية المتعلقة بإنتاج أعمال فنية تتناول سيرة والده أو إعادة توزيع ألحانه، كما عرف أحمد عبد الوهاب، بالتعاون مع أشقائه، بحرصهم الشديد على حماية حقوق الملكية الفكرية وتراث والدهم الموسيقي.

محمد عبد الوهاب

ويعد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أحد أعمدة الموسيقى العربية، فهو لم يكن فقط ملحنًا بارعا، بل كان أيضا واحدا من أساطين الطرب ومبتكرا موسيقيا، أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية.

وبدأ موسيقار الأجيال رحلة حياته في 24 شارع الشعراني الجواني بباب الشعرية في مارس 1902، عشق الموسيقى وهو طفل صغير وأدمن سماع كبار المطربين خاصة صالح عبد الحي.

حصل الموسيقار محمد عبد الوهاب على عدة ألقاب منها: الأستاذ، البلبل، أمير الطرب، زعيم المجددين، الموسيقار، كروان الشرق، مطرب الصبا والجمال، موسيقار الأجيال، اللواء، وصاحب الاسطوانة البلاتينية وغيرها.

