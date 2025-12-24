حمزة العيلي: ما حدث مع ريهام عبد الغفور مخجل وقبيح

18 حجم الخط

حرص الفنان حمزة العيلي على دعم النجمة ريهام عبد الغفور عقب الحدث المؤسف الذي تعرضت له من أحد المصورين الذي انتهك خصوصية الممثلة.

وكتب حمزة العيلي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أختي وصديقتي الغالية الفنانة والنجمة الراقية المحترمة جدًا ريهام عبد الغفور التي بحق قدوة نتعلم منها مكارم الأخلاق والإنسانيات ومحبة الناس ومحبة الله، ماحدث معها فعل مشين ومخزي لفاعله ويدل على أنه عديم الشرف والنخوة والنبل ويفتقد للكثير من أساسيات الرجولة والأخلاق”.

وتابع الممثل: الحقيقة أن من أصابهم هذا السعار حيث اللهث وراء تصيد اللقطة أو اللحظة التي ستفجر التريند وإضافة عناوين كاذبة وغيرها أصبحوا كثيرين ومهنة الصحافة والإعلام بريئة منهم، إنه فعل مخجل وقبيح ومريض سواء في حفل أو عزاء كما حدث مع الفيشاوي وغيره وهذا الأسوء على الإطلاق فماذا بعد مصيبة الموت والحزن”

وناشد العيلي هذه الصفحات بالتحلى بالإنسانية، قائلًا: “رجاءً تحلوا بالإنسانية والأخلاق والرقي يا من تثيروا الفتن وتسعون للفضائح”

كما حرص حمزة العيلي على شكر النقابة على التدخل السريع هذا بالإضافة للصحفيين أصحاب القلم النزيه، قائلًا: “وشكرًا لتدخل نقابة المهن التمثيلية ولاهتمام النقيب أشرف زكي لوقف هذه المهازل وتقنينها ووضع شروط وأحكام لممارستها إن كان ولابد يعني، وشكرًا لكل أصدقائنًا الصحفيين والإعلاميين المحترمين أصحاب القلم النزيه والشرف والأمانة الإنسانية قبل المهنية لكم خالص الإحترام والتقدير”.

أول تحرك من "المهن التمثيلية" بعد واقعة تصوير ريهام عبدالغفور

أعلنت صباح اليوم، نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن أول تحرك رسمي لها عقب واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور داخل إحدى دور العرض السينمائي.

حيث طالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسينما وقاعة العرض، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا أمام المقعد الخاص بها، والذين صوروها بشكل غير مهني أو قانوني.

وأكدت النقابة أنها ستتقدم بهذا الطلب رسميًا إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة والمشاركين بها، مشددة على أن ما حدث لن يتم التهاون فيه تحت أي ظرف، ومؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في متابعة القضية وكافة تداعياتها حتى نهايتها القانونية.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن واقعة ريهام عبد الغفور

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها، أكدت في بيان سابق أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددًا على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في في واقعة تصوير ريهام عبد الغفور.

وأشار أشرف زكي إلى أن ما حدث مؤخرًا، وعلى رأسه الواقعة التي طالت النجمة ريهام عبد الغفور، يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، وهو إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته.

وأكد النقيب في بيان: “لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة”، موضحًا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

ووجَّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.

