عروض الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة بمركز الإبداع الفني

في إطار أنشطة صندوق التنمية الثقافية، وضمن برامج مراكز الإبداع، تُقام عروض الأفلام المشاركة في الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر، وذلك بـ مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية، باعتباره إحدى المنصات الثقافية التابعة للصندوق والمعنية بدعم الفنون المعاصرة.

وتتضمن برامج العروض مجموعة مختارة من أفلام التحريك القصيرة والطويلة، وأفلام الطلبة، والأعمال التليفزيونية والتجارية، إلى جانب أفلام التحريك التجريبية، بمشاركة أعمال عربية ودولية تعكس تنوع التجارب والمدارس الفنية في مجال الرسوم المتحركة.

عروض الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة

وتهدف هذه العروض إلى إتاحة فضاء ثقافي ومعرفي للتواصل بين صُنّاع الرسوم المتحركة والباحثين والدارسين والمهتمين، وتعزيز فرص الاطلاع على التجارب المتقدمة في هذا المجال، في إطار الدور الذي يضطلع به مركز الإبداع الفني وصندوق التنمية الثقافية في دعم الحراك الإبداعي وربط الممارسة الفنية بالبحث الأكاديمي.

وتُتاح العروض للجمهور والمهتمين، ولا سيما طلاب وأساتذة وباحثي كليات ومعاهد الفنون، والإعلام والتخصصات ذات الصلة وذلك وفقا لجدول العروض المرفق.

