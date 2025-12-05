“الوردة البيضا” أشهر أفلام محمد عبد الوهاب، غنى فيه “النيل نجاشي” واعترض الأزهر على مشهد القبلة مع الطربوش

18 حجم الخط

الوردة البيضا ، من أشهر الأفلام الغنائية فى السينما المصرية، وهو البطولة الأولى فى السينما للموسيقار محمد عبد الوهاب جاء بعد ظهور السينما الناطقة، قدم فيه إلى جانب التمثيل الموسيقى والألحان والإنتاج حتى إنه كان سببا في ريادة مصر للسينما العربية، حقق إيرادا ربع مليون جنيه واستمر شهرين فى السينما بالقاهرة والإسكندرية.

فكرة فيلم “ الوردة البيضا ” أول أفلام محمد عبد الوهاب، كانت لمحمد متولى والحوار للفنان سيلمان نجيب وتوفيق المردنلى، تم الإخراج والتصوير باستديو توبيس كلانج بباريس والإنتاج لمحمد عبد الوهاب وقام بالتمثيل مع عبد الوهاب سميرة خلوصى، دولت أبيض، زكى رستم، سليمان نجيب، محمد عبد القدوس، وممثلو جمعية أنصار التمثيل والسينما وهو الفيلم الثالث فى الإخراج لمحمد كريم، وعرض الفيلم بسينما رويال في مثل هذا اليوم عام ١٩٣٣.

فيلم الوردة البيضا



يحكى فيلم “ الوردة البيضا ” قصة جلال ــ يقوم بدوره محمد عبد الوهاب ـــ الذي يعمل بدائرة إسماعيل بك ثم تتوطد علاقته برجاء ابنته ويكتشف الوالد العلاقة ويثور ويفصل جلال من الدائرة ويعده بالابتعاد عن ابنته فيحترف الغناء وتتمسك رجاء بجلال وبعد الإيقاع بين الحبيبين توافق على الزواج من شفيق، ويفضل جلال تحمل عذاب الفراق حتى يفى بالوعد الذي أعطاه لإسماعيل بك.



عن فيلم “الوردة البيضا” قال الموسيقار محمد عبد الوهاب في مجلة فن بعد عرض الفيلم الذى استمر شهرين في السينما: "دعوت عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين وهو من أعز أصدقائى ليحضر هو وزوجته الفرنسية حضور عرض فيلمى "الوردة البيضا"، وبالفعل حضر العرض وأخذت زوجته تشرح له همسا ما يدور على الشاشة من أحداث الفيلم، وبعد أيام كتب الدكتور طه حسين مقالًا في جريدة الأهرام يقول فيه: شاهدت فيلم الوردة البيضا، ولم يقل سمعت فتيقنت أن هذا الرجل يملك البصيرة بالرغم من أنه فاقد البصر".

الدكتور طه حسين يعلق على الوردة البيضا



قال الدكتور طه حسين في مقاله: فيلم "الوردة البيضا "حدث في تاريخ الغناء العربى والسينما العربية التي ستبلغ أعلى المراتب إذا اقتحم ميدانها رجال عباقرة أمثال المخرج محمد كريم والمطرب محمد عبد الوهاب الذى هزنى من الأعماق وهو يغنى روائعه في الفيلم ولا سيما أغنية "ياللى شجاك الأنين، يا وردة الحب الصافى، جفنة علم الغزل".

أحمد حسنين باشا يتوسط فريق ممثلى الوردة البيضا

أيضا حضر العرض الأول لفيلم الوردة البيضا أحمد حسنين باشا وكان من أشهر المقربين إلى الملك فؤاد وكان صديقا للمخرج محمد كريم، وأصبح فيما بعد رئيس ديوان الملك السابق فاروق.

8 أغنيات أشهرها النيل نجاشى

قدم محمد عبد الوهاب في فيلم “ الوردة البيضا” 8 أغاني من تلحينه من أهمها أغنية "النيل نجاشى" التي كتبها احمد شوقى تكريما واحتراما لشوقى حيث عرض الفيلم بعد أقل من شهرين من رحيل شوقى، وكذلك اغنية "جفنه علم الغزل "من كلمات بشارة الخوري وهى أول أغنية يدخل بها عبد الوهاب الموسيقى الغربية، أما باقى الاغانى فهى من كلمات شاعر الشباب أحمد رامي وهى: سبع سواقى، نادانى قلبى اليك، ياللي شجاك الأنين، يا وردة الحب الصافى، ضحيت غرامى، يالوعتى يا شقايا.

اعترضت مشيخة الأزهر على القبلات التي ظهرت في "الوردة البيضا" احتجاجا على أن عبد الوهاب كان يقبل البطلة وهو يرتدى الطربوش الرمز القومى للبلاد لما في ذلك من إهانة له.

اعتراف بالفنانين الراحلين

تخليدا واعترافا من الموسيقار محمد عبد الوهاب تضمن فيلم "الوردة البيضا" مشهدا فى حجرة البطل حيث تدور الكاميرا حول جدران الحجرة مستعرضة صور فنانين عظام فى الغناء والتلحين، فتركز الكاميرا على صورة لعبده الحامولى ثم على صورة سلامة حجازى، وهنا يسمع المتفرج صوت الشيخ سلامة هو ينشد قصيدته المشهورة "سلام على حسن" تم تقف الكاميرا أمام صورة سيد درويش ويسمع الجمهور صوت الشيخ سيد فى الدور المشهور "أنا عشقت"، وعلق عبد الوهاب على هذا المشهد بأنه أراد بهذا أن يخلد ذكرى هؤلاء الفنانين العظماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.