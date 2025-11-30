آيتن عامر تكشف عن قرارها بتخفيف الأعباء الشخصية وترتيب الأولويات (فيديو)

18 حجم الخط

آيتن عامر، كشفت الفنانة آيتن عامر، عن قرارها الأخير بتخفيف الأعباء التي كانت تتحملها منذ فترة طويلة، موضحة أن شعورها بعبء زائد لم يكن يسمح لها بالاهتمام بنفسها.

آيتن عامر وإعادة ترتيب الأولويات لتصبح الذات في المقدمة

وقالت آيتن عامر خلال حوارها مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس المُذاع على قناة DMC إن إعادة ترتيب أولوياتها كشفت أن الاهتمام بنفسها يجب أن يكون أولوية، لأنها الشخص المسئول عن تحمل كل الأعباء اليومية. وأضافت: "إذا لم أكن في حالة جيدة فلن أستطيع الاستمرار أو تحمل أي مسئولية".

وأكدت أن هدفها من هذا القرار هو تخفيف الحمل وتنظيم الوقت للتركيز على الذات قليلًا، لأن الإهمال الذاتي يؤدي إلى عجز عن إدارة المسئوليات وإنجاز المهام المطلوبة.

رسالة آيتن عامر للجمهور: تعلم أن تضع نفسك أولًا

أوضحت الفنانة أن كثيرين يواجهون أعباء مشابهة، وغالبًا ما يفشلون في ترتيب أولوياتهم، مشيرة إلى أنه لا يجوز تحمل أعباء الآخرين إذا كانوا قادرين على إنجازها بأنفسهم.

وقالت: "أي حد يعتمد عليكي في شيء وهو قادر يعمله لنفسه لكنه كسول، دا ما يستحقش يكون في الدائرة القريبة منك".

وأضافت أنها بدأت تتعامل بوضوح أكبر: "لو حد طلب مني حاجة وهو قادر أن يقوم بها بنفسه، برد أقول إعمله بنفسك أنا مش ماما، أنت تقدر لأني أنا محتاجة وقت لنفسي".

ايتن عامر وقصة التركيز على الصحة النفسية وإدارة الطاقة الشخصية

وأكدت آيتن عامر أهمية إدارة الطاقة الشخصية وتحديد الأولويات، بحيث تتيح للفرد أداء مهامه اليومية بشكل أفضل دون الشعور بالإرهاق أو الضغط النفسي المستمر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ليست فقط لصالحها الشخصي، بل أيضًا لصالح من حولها، حيث إن الشخص الذي يعتني بنفسه يكون أكثر قدرة على مساعدة الآخرين بفاعلية وحكمة.

