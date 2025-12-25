الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام الجولة الأولى

أمم إفريقيا 2025، أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لصالح المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة السادسة بـ3 نقاط، وحل منتخب كوت ديفوار في الوصافة.

وجاء ترتيب المجموعة السادسة كالتالي:

وحقق منتخب الكاميرون فوزًا هامًّا على نظيره منتخب الجابون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا.

سيطر منتخب الكاميرون على مجريات وأحرز هدف مبكر في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة من برايان مبومو بكرة ذكية إلى إيتا إيونج، لاعب منتخب الكاميرون، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة متزنة تجاوزت الحارس واستقرت منخفضة في منتصف المرمى.

وتضم المجموعة السادسة في أمم إفريقيا 2025 كلا من الكاميرون والجابون منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق.

بطولات الكاميرون في أمم إفريقيا عبر التاريخ

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية خمس مرات (1984، 1988، 2000، 2002، 2017)، واللقب الوحيد في منطقة شمال أفريقيا كان في المغرب عام 1988، كما أنه كان وصيفا في نسخة 1986 لمنتخب مصر.

