كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات

قال الكاتب الصحفي كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، إن ما يحدث في مصر من فوضى تغطية العزاءات وتناولها على السوشيال ميديا لا يوجد له مثيل في العالم كله، فهي لا تفتقر للقواعد المهنية فحسب؛ بل لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، تهدر حرمة الموت والحزن، وتنتهك خصوصية أهالي المتوفى، التي لم تكن يومًا مادة للنشر أو للتناول الشخصي، ولكن للأسف توحشت السوشيال ميديا، وتستغل المناسبات المُحزنة أسوأ استغلال.

التغطية الصحفية للعزاءات

وعن اتهام الصحفيين بارتكاب مثل هذه الممارسات، أكد أنه لم يجد صحفي يحترم مهنته ويلتزم بأخلاقياتها، ويمثل جهة إعلامية منضبطة، يتورط يومًا في مثل هذه الأفعال، وحتى إن تورط أحدهم في مثل هذه الممارسات، وحتى إن تجرد من إنسانيتك ومهنيته وأخلاقه، لن يجد وسيلة إعلام وفي القلب منها المؤسسة التي ينتمي إليها تنشر مثل هذه الانتهاكات والمخالفات، وبالتالي فأغلب من تصدر عنهم هذه الممارسات، لا ينتمون لمهنة الصحافة، بل ينتمون ويمتلكون صفحات عبر السوشيال ميديا.

دور المجلس الأعلى للإعلام

وشدد على أن الجهة المنوط بها التنظيم في هذه الحالة، هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وليس نقابة الصحفيين التي يقتصر دورها على أعضائها فقط، بينما تمتد سلطة المجلس لأي وسيلة نشر، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلًا عن أسباب تصدير المشهد باعتبار الصحفيين هم المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟!

إلزام الصحفيين بالمعايير المهنية في التغطية

ودعا المؤسسات الصحفية إلى إلزام صحفييها عند تغطية مثل هذه المناسبات بمعايير مهنية وأخلاقية محددة، في مقدمتها عدم نشر صور أو مواد صحفية متعلقة بالتغطية على صفحاتهم عبر السوشيال ميديا، طالما لم تُنشر على موقع أو صحيفة المؤسسة التي كلفته بالتغطية.

وتعليقًا على اقتراحات إصدار تصريح للمصور الصحفي عند تغطيات الجنازات والعزاءات، قال “ محمود” إنه لا يمكن التعامل مع العزاء باعتباره مؤتمرًا صحفيًّا، ولكن هناك مسارين يمكن للمتضررين اللجوء إليهما؛ أولهما: نقابة الصحفيين حال كان المتجاوز صحفيًا، وبدورها تتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة، وثانيهما: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذا كان المتجاوز صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يمتلك من الصلاحيات القانونية للتعامل مع أي تجاوزات.

تأييد موقف النقابة وشعبة المصورين

وأضاف:" أؤيد البيانات الصادرة عن النقيب الصحفيين وشعبة المصورين الصحفيين، التي أكدت أن ما حدث في عزاء الفنانة سمية الألفي انتهاكا صريحًا للمعايير والضوابط المهنية والأخلاقية، وحتى للعادات والتقاليد المصرية في مثل هذه المناسبات".

