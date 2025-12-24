الأجر وضيق الوقت وراء اعتذار آيتن عامر عن بطولة مسلسل “حق ضايع”

الأربعاء 24 ديسمبر 2025
اعتذرت الفنانة آيتن عامر عن المشاركة في مسلسل “حق ضايع” الذي كان من المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2026، وجاء الاعتذار بسبب ضيق الوقت أمامها وانشغالها بتصوير أعمال أخرى، وعدم الاتفاق مع الشركة المنتجة على أجر مناسب.

ومسلسل “حق ضايع” من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، ومكون من 15 حلقة والمقرر عرضه فى الموسم الدرامي في رمضان 2026.

ومسلسل حق ضايع بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، محمود عبد المغني، أحمد فؤاد  سليم، محسن منصور، وآخرين جارى التعاقد معهم، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وكانت قد انتهت النجمة آيتن عامر مؤخرًا، من تصوير مشاهدها داخل مصر في مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، ويتبقى للنجمة أيتن عامر 3 أيام فقط للانتهاء من التصوير في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تستكمل خلالها المشاهد الخارجية المقررة ضمن أحداث المسلسل.

 آيتن عامر فى الموسم الدرامي لرمضان 2026 

وتشارك آيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

