مجمع "الخالدين" ينعى الدكتور محمد فهمي طلبة

نعي مجمع اللغة العربية بالقاهرة الأستاذ الدكتور محمد فهمي طلبة، عضو المجمع، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ونائب رئيسها سابقا، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب المجمع من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان".

الدكتور محمد فهمي طلبة

وُلد الدكتور محمد فهمي طلبة حسن بالقاهرة في سنة 1947م. وبعد أن حصل على الشهادة الثانوية التحق بكلية العلوم – جامعة عين شمس، ونال بكالوريوس العلوم في الفيزياء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1967م، ثم حصل على ماجستير في الحاسبات العلمية وعلوم الفضاء من الكلية نفسها عام 1970م، ثم حصل منها على الدكتوراه فى الحسابات العلمية وعلوم الفضاء بالاشتراك مع جامعة UPPSALA - السويد عام 1973م.

عمل الدكتور محمد فهمي طلبة مستشارًا في هيئات علمية مختلفة، منها: مستشار وزير التربية والتعليم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشار محافظ البنك المركزي لنظم المعلومات، ومستشار وزير المالية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.

وكان عضوا بارزا في جمعيات وهيئات علمية في مجال الحاسب الآلي، منها: عضوية المجمع العلمي المصري (2020م)، وعضوية اللجنة التأسيسية للجمعية المصرية لهندسة اللغة 1995م، ورئاسة مجموعة العمل الخاصة بخارطة الطريق لبرمجيات تكنولوجيا الفضاء - أكاديمية البحث العلمي 17/7/2016م، ورئاسة اللجنة الفنية لتعديل مناهج الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وعضوية مجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد 2015م، وعضوية المجلس التنفيذي لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية - المجلس الأعلى للجامعات 2014م، وعضوية اللجنة الدائمة العليا لتكنولوجيا المعلومات - أمانة المجلس الأعلى للجامعات 2014، ونقيب العلميين بجمهورية مصر العربية 2011م.

طوَّر الدكتور محمد فهمي طلبة رحمه الله كثيرًا من الخوارزميات، منها: خوارزم ونظام لتقدير المصفوفات الأساسية المفردة، والخوارزم الخاص بسرية البيانات وإخفاء المعلومات داخل الصور الملونة مع رفع درجة التشفير وزيادة سرعة استدعاء المعلومات، والخوارزم الخاص بالحاسبات الموزعة GRID COMPUTING بما يمكن من تقسيم العمليات الحسابية الضخمة إلى عمليات صغيرة يتم إجراؤها على مجموعة من الحاسبات بما يزيد من سرعة التنفيذ ويرفع كفاءة الأداء، والخوارزم الخاص بالتعرف على البصمة مع رفع كفاءة التعرف وزيادة سرعة الاستدعاء، والخوارزم الخاص بالتعرف على الإشارات لدعم التخاطب مع الصم والبكم، والخوارزم الخاص بتشخيص أمراض المخ من خلال المعالجة الآلية لصور الأشعة باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعى، والخوارزم الخاص بالقراءة الآلية للحروف العربية المطبوعة في إطار من رفع كفاءة التعرف وسرعة الأداء، والخوارزم الخاص بالتعرف على الوجه FACE RECOGNITION وذلك لتطوير أداء الأجهزة الأمنية في إطار من رفع كفاءة التعرف لعدد ضخم من صور الأشخاص المخزونة فى قواعد البيانات.

