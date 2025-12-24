5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

الأربعاء 24 ديسمبر 2025
رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض، وذلك بعدما ترك بصمة بمشواره الفني الذي جمع فيه بين التمثيل والتأليف.

ففي عالم التمثيل اشتهر الراحل بتقديمه أدوارا ثانوية مؤثرة في السينما والتلفزيون، وشارك في عدد من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور، إلى جانب إسهاماته كمؤلف لعدد من الأعمال السينمائية، وفي السطور القادمة نستعرض أبرز المعلومات عنه: 

١- طارق الأمير من مواليد 19 مايو عام 1969 وهو شقيق الفنانة لمياء الأمير وخاله هو الفنان الراحل سعيد عبد الغني.

٢- بدأ الراحل مشواره الفني في التسعينيات ومن أوائل مشاركاته على مستوى السينما فيلم الطريق إلى إيلات عام 1994 وأولى مشاركاته التليفزيونية كان مسلسل وادي فيران عام 1998.

٣- شارك الراحل في أدوار لافتة، ولكن أبرزها شخصية الضابط هاني في فيلم “اللي بالي بالك” مع الفنان محمد سعد وعبد المنصف في فيلم “عسل إسود”.

٤- له مشاركات فنية أخرى بارزة منها فيلم “عوكل” وفيلم “صنع في مصر”، كما شارك في مسلسل "أم كلثوم" ومسلسل “نور القمر”.

٥- إلى جانب التمثيل، خاض طارق الأمير تجربة التأليف السينمائي، وكتب عددًا من الأفلام التي حققت انتشارًا جماهيريًا، وهي فيلم "كتكوت وفيلم مطب صناعي وفيلم الحب كده وفيلم اطلعولي برة".

الحالة الصحية للفنان الراحل قبل وفاته

وقضى الفنان طارق الأمير أيامه الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وسط رعاية طبية دقيقة، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، أدت إلى توقف قلبه أكثر من مرة قبل أن يتم إنعاشه بنجاح، وفارق الحياة صباح اليوم

 وكان الراحل طارق الأمير يعاني من انسداد في أحد شرايين القلب، بحسب تصريحات لابنة شقيقته.

