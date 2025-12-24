الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

كريم مغاوري بالعناية المركزة للمرة الثالثة

كريم سامي مغاوري،
كريم سامي مغاوري، فيتو
كشف الفنان كريم مغاوري عن نقله للعناية المركزة للمرة الثالثة عقب تعرضه لوعكة صحية

ونشر كريم مغاوري صورة له من غرف أحدي المستشفيات كاشفًا عن تعرضه لوعكة صحية أدت للمرة الثالثة لدخوله للعناية المركز، وكتب الممثل: “في العناية المركزة للمرة الثالثة، يا رب أنت الشافي”.

وكشف الفنان كريم مغاوري عن تفاصيل أزمته الصحية السابقة، بعد خضوعه لأربع عمليات جراحية، شملت؛ فتق في الحجاب الحاجز، تسليك معدة، قص معدة، وتحويل مسار.

تطورات الحالة الصحية لكريم مغاوري 

وأوضح مغاوري، في تصريحات له من خلال فيس بوك، أن طبيبه المعالج وضع له برنامجًا غذائيًا متكاملًا مع جدول للسوائل والفيتامينات، إلا أنه لم يلتزم به على الإطلاق، قائلًا: “لا كنت باكل ولا بشرب ولا باخد الفيتامينات”.

وأضاف أنه نتيجة لذلك تعرض لحالات دوار متكررة وسقط أكثر من مرة، إلى أن تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى قسم العناية المركزة، مشددًا على أن السبب لم يكن العمليات نفسها وإنما إهماله في اتباع التعليمات الطبية.

