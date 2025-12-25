بقيادة رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بقرى أوسيم (فيديو)

18 حجم الخط

أجرى المهندسان ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة أوسيم أمس الأربعاء جولة تفقدية بقرى مدينة أوسيم، يرافقه الدكتور أيمن حجازي السكرتير العام وقوة من الإزالة والإشغالات، لرصد مخالفات البناء المقامة على أراضي زارعية وأراضي الدولة.

وأسفرت جولة رئيس المدينة عن رصد مخالفة صب سقفين لمنزل مقام على أرض زراعية، بشارع سيد همام، وعلى الفور تمت الإزالة الفورية للسقفين ومصادرة الأخشاب بمخازن الوحدة.



كما قام رئيس المدينة، بالمرور بقرية الكوم الأحمر وقام بإزالة سمل على مساحة 150 م وإزالة عمدان على مساحة 120 م ومصادرة خلاطة وإيداعها بالمخازن مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدد المخالفين.

وشدد رئيس المدينة على جميع العاملين بالمدينة والمهندسين بضرورة اليقظة الدائمة للتصدي لمخالفات البناء بكل حسم في إطار القانون.

يأتي ذلك بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

محظورات البناء في القانون

ويُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.

كما نظم القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات حال البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.

