الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

توفي صباح اليوم الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض، حيث كشفت سلمى، ابنة شقيقة الفنان الراحل، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، عن سبب الوفاة، مؤكدة أن عضلة القلب توقفت تمامًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه هذه المرة.

من جانبها، أكدت  لمياء الأمير، شقيقة الفنان الراحل، خبر الوفاة في تصريح مقتضب لـ«فيتو»، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان تشييع الجنازة.

وكان الفنان طارق الأمير قد نُقل في وقت سابق إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، على خلفية تعرضه لوعكة صحية شديدة، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

ويُعد طارق الأمير من الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في السينما المصرية، حيث شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي حققت صدى واسعًا وقت عرضها، وغالبًا ما جسد أدوارًا مساندة لكنها مؤثرة في سياق الأحداث. 

ومن أبرز أعماله فيلم «اللي بالي بالك» و«عوكل» إلى جانب الفنان محمد سعد، كما شارك الفنان أحمد حلمي في فيلمي «عسل أسود» و«صنع في مصر».

